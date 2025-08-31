Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane



Cette opération, pilotée par le mouvement Sénégal Nafa, s’inscrit dans la dynamique du programme « Sénégal 2050 », prôné par le nouveau régime. Selon Me Diockou, président du mouvement et membre des coalitions Diomaye-Président et Pastef, cette action reflète la priorité accordée à la santé par les nouvelles autorités.

« En cette période hivernale, nous avons voulu allier l’utile à l’agréable : le sport comme distraction, la santé comme droit fondamental. La santé est une priorité pour les nouvelles autorités, et nous avons voulu participer à cet effort en facilitant l’accès à des soins gratuits pour les populations », a-t-il déclaré.



L’occasion a aussi été saisie pour appeler les populations de Casamance, et particulièrement celles de Ziguinchor, à soutenir la vision des nouvelles autorités. Les consultations médicales ont été assurées par Ziguinchor Assistance Médicale et Présence Médicale de Saint Luc, couvrant un large éventail de spécialités : médecine générale, pédiatrie, cardiologie, ophtalmologie, gynécologie, ainsi que des campagnes de dépistage pour des maladies chroniques et graves telles que l’hypertension, le diabète, le cholestérol, le glaucome, l’anémie, ou encore le cancer du col de l’utérus.

Les populations bénéficiaires ont largement salué cette initiative, la considérant comme une réponse concrète à leurs besoins en matière de santé, et un geste fort en faveur du bien-être communautaire.