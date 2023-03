Ziguinchor / Manifestations du 16 et 20 mars dernier : 96 manifestants déférés, 64 envoyés en prison, 32 élèves et mineurs en liberté provisoire

Face à la presse ce mercredi 29 mars 2023, le procureur de la République de Ziguinchor a fait le point sur la situation des dossiers ouverts depuis les manifestations du 16 mars 2023. Papa Ismaïla Diallo souligne que « depuis les manifestations du 16 mars, 96 manifestants ont été déférés au parquet. Ils sont 64 placés sous mandat de dépôt, 32 personnes essentiellement des mineurs et des élèves ont été mis en liberté provisoire".



À l'en croire, "hormis quelques mineurs qui n’ont pas encore été jugés, qui sont en liberté provisoire au regard de la particularité de leur situation, tous les prévenus majeurs sont déjà fixés sur leur sort pour avoir été tous jugés en flagrant délit avec des fortunes diverses », fait savoir le parquetier de Ziguinchor.





Toutefois, il renseigne qu’à l’heure actuelle, aucune œuvre d’information judiciaire, c’est-à-dire, aucune saisine du juge d’instruction n'a été faite.





Et en terme de démarche de politique criminelle, au regard de nos spécificités et de nos particularités, il ne nous semblait pas nécessaire pour le dénouement de ces dossiers de saisir le juge d’instruction.





Cependant à la date du 20 mars 2023, fait-il savoir, « nous avons été informés par voie téléphonique de ce que à la suite des échauffourées dans la commune de Bignona, un corps sans vie avait été déposé à la devanture du camp militaire Landing Mancadiang. Nous avons dans l’immédiat instruit le commandant de la brigade de Bignona d’effectuer un transport au camp militaire afin de faire les premières constatations d’usage. Le défunt a été identifié sous le nom de Mamadou Korka Bâ, âgé de 22 ans, élève en classe de terminale au collège privé René Coly. Les gendarmes avaient constaté une plaie béante au niveau de son front… », dit-il.





Sur ce point, une enquête judiciaire avait été ouverte dans le but d’élucider les circonstances de la mort de Korka Bâ et de la blessure de Sadio Dramé et de situer les responsabilités...