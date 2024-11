Ziguinchor: " L’université Assane Seck a été fermée pour des raisons de sécurité" (Recteur)

Le conseil académique de l’université Assane Seck de Ziguinchor a décidé la fermeture du campus social et pédagogique jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure intervient suite aux affrontements entre forces de l’ordre et étudiants qui ont décrété un mot d’ordre de grève illimitée. Ces étudiants exigent la livraison des chantiers en cours depuis plusieurs années. Face à la presse, ce jeudi 28 novembre, le recteur de l’UASZ, Professeur Alassane Diedhiou est sorti de son mutisme pour donner les raisons de la fermeture de l’université.



" Vous êtes sans savoir que depuis vendredi dernier les étudiants sont en train d’exercer une violence inouïe au sein du campus. Trois véhicules ont été brulés, des médiations ont été entamées et nous avions pensé que les grévistes allaient revenir à la raison, mais tel n'est pas le cas. Nous ne pouvons laisser cette violence continuer dans le campus car cela nous mène vers l’irréparable. Pour éviter le pire, c’est ainsi que le conseil a décidé de fermer l’université jusqu’à nouvel ordre.



Le conseil va se réunir ce vendredi pour évaluer la situation. Ce qui est sûr, c’est que ces chantiers ne peuvent pas être livrés dans l’immédiat, les étudiants doivent le comprendre ", a expliqué le recteur, Professeur Diedhiou.