Ziara de BDF à Tivaouane: " S'il a eu des manquements, j'en assume le tort..."

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la ville de Tivaouane, ce jeudi aux environs de 12h 20, accompagné d'une forte délégation composée du Ministre El Malick Ndiaye, de Mary Teuw Niane, du ministre du Plan Abdourahmane Sarr et tout le protocole de la présidence.

Il a été accueilli par Mansour Sy Djamil, et Serigne Moustapha Sy Al Amine. Le chef de l'Etat est accompagné par la première Dame, Absa Faye.



Devant le khalife Général des Tidianes, le Président Bassirou Diomaye Faye a rassuré sur les missions assignées aux différents ministères pour les préparatifs du Gamou de Tivaouane et qui ont été bien remplies par les ministres concernés. "Tous les ministres ont fait leur rapport sur le travail qu'on leur avait confié. (...) Votre démarche a été bien approuvée et c'est une démarche à promouvoir. S'il a eu des manquements, j'en assume le tort, en tant que principal responsable. Je dois garantir la liberté de culte à tout citoyen".