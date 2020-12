Youssou Ndour : « Je suis passé à travers la baie vitrée de mon salon en célébrant le but de Pape Bouba Diop en 2002… »

Présent lors de la mise en place du comité de soutien national à la candidature de Me Augustin Senghor (Présidence de la CAF), ce lundi, Youssou Ndour a dévoilé une anecdote marquante en guise d’hommage à Pape Bouba Diop. Se remémorant la folle épopée des Lions de la Téranga à la coupe du monde 2002, le leader du super étoile ira fouiller dans ses souvenirs, évoquant l’ouverture du score de Bouba Diop face à la France.



« J’ai connu Pape Bouba par le biais de Séga Basse de la Médina. On n’a pas eu l’occasion de beaucoup se côtoyer. Je l’ai surtout connu à travers l’équipe nationale du Sénégal… Le souvenir qui me marquera à jamais remonte au 31 mai 2002, lors du match Sénégal – France, avec ce fameux débordement d’El Hadji Diouf qui faisait une passe à Pape Bouba Diop. Lorsqu’il a marqué, à l’époque j’habitais à Fann, j’étais tellement euphorique que je suis passé à travers la baie vitrée de mon salon en célébrant le but de Bouba Diop… Heureusement que ce jour-là je portais une casquette. Ce souvenir restera à jamais gravé dans ma mémoire. »



Des moments inoubliables d'après la star planétaire.

Pour Youssou Ndour, le héros du mondial 2002 est parti beaucoup trop tôt. « Il a rendu un très grand service à ce pays. Je voudrais lui dire merci. C’est terrible comme perte, il est parti jeune... »