Yoro Dia, préfacier: « Racontant Macky Sall dans son livre, Madiambal nous explique comment on nait fils de berger pour se hisser au sommet de l’Etat »

Le préfacier du l’œuvre : « Macky Sall derrière le masque » conçoit que les lignes de Madiambal, « c’est Macky dans l’histoire… ». En réalité, précise Yoro Dia lors de la présentation de l’œuvre cet après-midi, « la vie de Macky Sall que raconte Madiambal Diagne dans l’ouvrage s'apparente aussi à un roman parce que, né fils de berger, Macky Sall finira président de la République. Le roman de la vie de Macky Sall est aussi celui de la République, le système politique qui a aboli le hasard de la naissance pour le remplacer par le mérite » note le préfacier.



D’après Yoro Dia, l’histoire personnelle de Macky Sall permet de comprendre ses convictions profondes qu'il va décliner en politiques publiques, qui seront fortement sociales, comme les bourses familiales, la Couverture Maladie universelle etc.



L’ouvrage permet également de comprendre le président de la République dans ces actions qui reviennent souvent d’ailleurs dans sa politique économique notamment. L’équité économique, Équité sociale, équité territoriale entre autres.



Derrière le Président qui avance, masqué, derrière le Macky « Niangal », parce que l'État étant le prestige qui est consubstantiel à la distance, Yoro Dia insiste sur le fait que Madiambal invite à faire connaissance avec un Macky sans le masque; un Macky côté jardin, côté privé, avec un grand sens de l'humour, tellement simple et humble que ses collaborateurs oublient la distance réglementaire en confondant le camarade et le Président.



Le préfacier souligne aussi les anecdotes de la vie politique sénégalaise dans le livre mais aussi de la sous-région comme les coups d'État au Mali, au Burkina, les crises en Côte d'Ivoire et en Gambie.