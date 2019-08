Yitma, la nouvelle chanson d'amour de Jeeba

Après le succès époustouflant de ses tubes Dekeul, Liggey, So bayiwoul et Joyeux anniversaire, Jeeba est revenu avec un nouveau clip intitulé "Yitma" qui, en langue peulh, signifie "Amour". Avec son style bien particulier, le jeune chanteur, au delà de l’histoire que raconte sa chanson, nourrit un désir de rétablir un amour à la sénégalaise bienveillant, sain et beau. Cette vidéo est, selon lui, le reflet d’une appartenance à une musique moderne teintée d’instruments africains. Laissez-vous séduire par "Yitma"...