Yankhoba Diémé, ministre du Travail : « La légalité et la régularité de la structuration de l’entreprise est non négociable »

Après l’étape de l’hypermarché Exclusive de Dakar, le ministre du Travail s’est rendu au Port de Dakar pour rencontrer les travailleurs qui avaient écrit au président de la République. Ainsi, Yankhoba Diémé s’est déplacé au port pour visiter l’entreprise dénommée syndicat des auxiliaires et travailleurs du Sénégal (SATS). Sur place, le ministre a découvert que cette entreprise n'avait pas la documentation nécessaire pour son existence.





« C’est le président de la République qui a reçu une interpellation d’agents de cette entreprise. C’est lui qui nous a ordonné de descendre sur le terrain pour voir de visu » renseigne-t-il.



Ainsi, il dénonce l’inexistence de documents pour prouver la régularité et la légalité de l’entreprise. «La légalité et la régularité de la structuration de l’entreprise est non négociable » dit-il.



Cependant, il précise que « le Jub, Jubeul Jubunti, n’est pas négociable. Le décret brandit par le directeur n’est pas fondé. Ce qui nous intéresse, c’est la conformité de l’entreprise. On n’est pas là pour faire disparaître des entreprises mais pour corriger les incohérences pour permettre aux employés de vivre décemment et être dans leurs droits » rassure le ministre.