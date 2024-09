Yankhoba Dieme, Ministre du Travail : « Le Sénégal s'engage à protéger tous ses travailleurs ! »

Le Sénégal accueille une conférence internationale sur l'expansion de la protection sociale dans l'économie informelle, organisée en collaboration avec le Bureau international du Travail (BIT). Cet événement réunit des représentants de sept pays africains et deux organisations internationales, dont la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES).



Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, M. Yankhoba Dieme, a souligné l'importance de cette rencontre, qui s'inscrit dans les priorités fixées par le président de la République. Ce dernier vise à construire un Sénégal « juste, souverain et prospère », en mettant l'accent sur la justice sociale au-delà de la seule justice judiciaire.



Avec plus de 97 % de la population active travaillant dans l'économie informelle, le Sénégal, comme de nombreux pays africains, fait face à un défi majeur : la protection sociale de ses travailleurs. M. Dieme a rappelé les avancées réalisées cette année, notamment la création de la mutuelle sociale nationale des artisans, qui compte déjà plus de 10 000 membres.



La conférence permet également aux experts de partager leurs expériences et de collaborer sur des solutions concrètes. Les participants, provenant de plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Maroc, vont travailler ensemble pour élaborer des outils d’aide à la décision, afin d'établir une feuille de route ambitieuse pour une prise en charge équitable des travailleurs de l’économie informelle.



Karim Ndiaye