YAW DE MBACKÉ - Des leaders de la commune et du département frustrés… décident de ne voter que la liste nationale.

À l’occasion d’une réunion déroulée à Mbacké et à laquelle ont pris part des représentants de Pastef, du PUR, du Grand Parti, de Apel / 3 J, du Prp, de Paré- Sénégal, de Fds-Les Guélewars, de Taxawu Sénégal etc…, des mises au point ont été faites.



Sous la houlette de Birane Fall (Coordinateur départemental « Deloo Askanwi Liñu moom »), ces formations politiques de l’opposition ont clairement déploré certains choix dont celui du maire de Mbacké par rapport à la liste départementale de Yewwi. Selon Bamba Cissé, Pôle- finance et membre du bureau exécutif de Pastef, « si Abdou Mbacké avait été investi sur la liste de Benno, jamais il n’aurait rejoint la coalition Bokk Gis - Gis ».



Il poursuit : « Nous sommes prêts pour nous affranchir, mais la coalition YAW fait partie de ceux qui nous maintiennent attachés. À chaque fois que nous avons senti que les décisions n’ont pas été bonnes, nous avons écrit des correspondances à tous les leaders et aucun d’eux n’a réagi. Nous trouvons cette attitude regrettable. La première erreur a été le choix porté sur Serigne Fallou Mbacké lors des élections locales. Depuis sa victoire, il est invisible. Et même dans son bureau au niveau du Conseil départemental, seul un membre de Pastef a été copté et tous les autres alliés ont été laissés en rade. Et quand il s’est agi de choisir des futurs députés, ils ont choisi un ancien député jamais présent à l’hémicycle, un autre qui n’a rien apporté au département et un maire battu avec aucun bilan. Si les populations de Mbacké sont logiques avec elles-mêmes, il sera encore battu. »



Conscients que les investitures sont une vielle histoire, Birane Fall et ses collaborateurs ont décidé de voter la liste nationale de Yewwi pour, disent-ils, « aider Rouba Guèye (une de leurs camarades) à accéder à l’Assemblée Nationale ». Ils apporteront un démenti à ceux qui disent partout que YAW n’aura pas liste dans les bureaux de vote.