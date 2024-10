Woyofal : Tout ce qu’il faut savoir sur le basculement vers la nouvelle norme STS 2

La Senelec a annoncé la mise à jour de sa plateforme de gestion des compteurs prépayés Woyofal suite à l'expiration de la norme STS 1. En effet, à partir du 15 octobre 2024, les clients recevront 3 codes de 20 chiffres lors de l'achat de crédit. La procédure de recharge impliquera la saisie successives des trois codes. Une mise à jour gratuite et qui tend, selon Alassane Dione du bureau des relations clientèle et innovation et chef du service de contrôle des procédures et pratiques commerciales, « à améliorer le service prépayé sans impacter le tarif ni le volume d'électricité acheté ».







Ce qui va se passer, selon Alassane Dione qui s’est largement exprimé sur la nouvelle donne à partir du 15 octobre, c’est que la norme STS va passer au niveau 2, pour non seulement améliorer la sécurité, mais permettre aux clients de faire les rajustements nécessaires pour le fonctionnement du Woyofal. « Nous ne faisons que la mise à jour qui va également garantir la « rétro compatibilité ». C’est à dire, que les anciennes normes, même au delà du basculement, seront toujours à la disposition des clients. Ce qui va changer, c’est l’algorithme de codage. Ceci, il faut le préciser n’a aucune incidence sur le prix et la consommation encore moins le fonctionnement du système Woyofal. Ce qui est important à ce niveau, « c’est que désormais, nous allons vers l’utilisation de compteurs intelligents », fera savoir Mr Dione.







La Senelec tend vers cette innovation pour également donner aux clients les différentes tranches de facturation. « Tous les détails seront donnés à partir de cette nouvelle plate-forme Woyofal », a souligné le chef du service contrôle des procédures et pratiques



commerciales qui en a profité pour expliquer aux clients les modes de rechargement et l’option de la rationalisation avec notamment, l’utilisation de matériel.