World clean up Day : La mairie de Dakar s’engage avec « Let’s do it world » pour rendre Dakar propre

La Mairie de Dakar et le mouvement civique « Let’s do it world » ont procédé, ce lundi 16 septembre au lancement de la journée mondiale du nettoyage dénommée « World clean up day » : un rendez-vous planétaire qui est prévu le 21 septembre prochain.



Bonjour Cet événement majeur dans l’histoire de l’environnement, a pour but de mobiliser, sensibiliser à très grande échelle et impliquer les citoyens dans l’action. La mission du World Clean Up Day consiste aussi et surtout à attirer l’attention sur la prolifération des décharges sauvages et à provoquer une prise de responsabilité face à l’impact sur notre environnement.

Cette journée mobilisera plus de cent cinquante (150) pays ainsi que des milliers de citoyens qui synchroniseront leurs actions en vue de rendre la planète plus propre.



Sous ce rapport, Stéphan Senghor qui est un membre du conseil d’administration de Let’s do it world, a indiqué que « parmi plusieurs capitale du monde, Dakar participera à cet événement sous l’impulsion de son maire Madame Soham El Wardini. Cet événement sera célébré partout au Sénégal où les citoyens se sont engagés à manifester par l’action, la volonté de convoquer durablement la salubrité dans leurs milieux de vie... »



Madame le maire de Dakar Soham El Wardini, sous l’autorité de laquelle l’étape de Dakar sera placée, a fait savoir que la salubrité publique est l’un des défis que la génération actuelle doit relever. À ce titre, elle appelle toute la population à sortir massivement pour rendre Dakar propre.