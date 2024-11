Vote du Chef de l’État : Bassirou Diomaye Faye invite les citoyens et les politiciens à faire preuve de sérénité et à jouer la carte de la paix

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye vient d’accomplir son acte civique, il y a quelques minutes à Ndiaganiao, notamment au centre de Ndiandiaye.



Dans sa déclaration à l’attention de l’opinion, le chef de l’État a appelé les citoyens et les politiciens à faire preuve de sérénité et à jouer la carte de la paix. « D’abord, rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d’être témoin et depuis quelques minutes acteur de ce grand jour d’expression démocratique. » Comme nous le constatons, le peuple est en train de sortir, d’exercer son droit, de se choisir ses représentants à l’Assemblée nationale. Il le fait dans le calme et dans la sérénité, dans la pure tradition démocratique sénégalaise. Voilà pourquoi, j’invitais les acteurs politiques dans la campagne électorale à faire preuve de responsabilité pour battre une campagne apaisée, sachant que le jour venu, le peuple aurait la même posture de grandeur qu’on lui connaît et qui fait la fierté de tous les concitoyens, de tous les compatriotes sénégalais, qu’ils soient d’ici ou de la diaspora. La maturité démocratique, c’est aussi des acteurs responsables qui s’affrontent par les idées et par les programmes, qui parlent au peuple dans la sérénité et dans le respect mutuel et qui laissent à ce peuple le droit fondamental qui lui appartient exclusivement de se choisir ses représentants ou ses dirigeants.



Pour le reste de la journée, j’invite à nouveau les électeurs, qu’ils soient citoyens simples ou candidats, qu’ils soient tête de liste ou investis, à faire preuve de sérénité, à jouer pleinement leur carte de la paix et à recevoir la volonté populaire qui sera exprimée à travers les urnes par une sérénité et une acceptation qui font le jeu démocratique. Il y aura toujours des vainqueurs à l'issue de cette élection, il y aura aussi des vaincus. En définitive, c’est le peuple sénégalais qui sera gagnant et nous avons tous l’obligation morale de préserver cette appréciation et ce jugement que cette communauté internationale nous porte et qui est entrain de rester en ce sens que nous constituons que nous devons à tout prix perpétuer génération après génération », a-t-il lancé.