Visite du ministre Birame Soulèye Diop aux ICS: " Sur 13 villages, on a que 16 employés permanents"( impactés)

Lors du face-à-face entre la tutelle, la direction des ICS et les populations impactées, un chapelet de doléances a été égrené par ces dernières devant le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.



Les difficultés sont liées entre autres, au chômage des jeunes. " Sur les 13 villages qui sont sur le site, on a que 16 employés permanents", ont déploré les habitants impactés par les ICS.



À cela s'ajoute le manque d'eau qui fait de plus en plus jaser. La pollution a été aussi évoquée, de même que son impact sur la santé des populations. De plus, la non mise à disposition des indemnisations pose un véritable problème après que plusieurs opérations de sondage ont été effectuées dans les champs des paysans...