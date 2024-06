Visite de chantier des toilettes publiques : Le maire de Dakar inspecte les sites de construction

Ce mardi 4 juin 2024, le maire de la capitale sénégalaise, Barthélemy Dias, a effectué une visite de chantier d'une importance cruciale pour le bien-être des citoyens de Dakar. Accompagné d'une forte délégation comprenant notamment El Hadj Ndiogou Gueye, maire intérimaire de la commune de Patte d'Oie, le maire de Dakar, Barthélémy Dias a inspecté plusieurs sites de construction de toilettes publiques.



La première étape de cette visite a conduit la délégation au terrain de basket en face du centre de santé de Nabil Choucair. Sur les lieux, le maire de la ville de Dakar a examiné de près l'avancement des travaux visant à fournir des installations sanitaires adéquates aux résidents . Cette initiative démontre l'engagement résolu de l'administration de la ville de Dakar à améliorer les conditions de vie des habitants.



Ensuite, la délégation s'est rendue au marché des poissons de Grand Médine, où d'autres projets de construction de toilettes publiques sont en cours. Cette étape souligne l'importance de garantir des infrastructures sanitaires dignes dans des lieux de grande affluence comme les marchés, contribuant ainsi à la préservation de la santé publique et à l'hygiène.



A la gare routière près du stade Léopold Sédar Senghor, l'accent a été mis sur l'importance cruciale des toilettes publiques dans les lieux de transit fréquentés par de nombreux citoyens au quotidien.

Pour la dernière étape, le maire Barthélemy Dias s'est rendu au Mausolée Seydina Limamou Lahi Al Mahdi pour aussi faire l’état des travaux sur les toilettes publiques .



Cette initiative témoigne de l'engagement du maire et de son administration à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens en matière d'infrastructures sanitaires. En garantissant l'accès à des toilettes publiques propres et fonctionnelles, la ville de Dakar démontre sa volonté de promouvoir le bien-être et la dignité de tous ses habitants.