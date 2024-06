Visite de chantier dans la banlieue dakaroise : le ministre Cheikh Tidiane Dièye lance les opérations pré- hivernales

Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a effectué une visite des sites d'ouvrages d'assainissement d'eaux pluviales, ce mardi 04 juin 2024. Cette visite de chantier entre dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations en perspective de l'hivernage 2024. En compagnie du directeur général de l'office national de l'assainissement du Sénégal(ONAS), de l'APIX, des conseillers techniques en assainissement ,du directeur de l'administration générale et de l'équipement, du gouverneur de Dakar, du directeur de la prévention et la gestion des inondations, Cheikh Tidiane a fait le constat de plusieurs sites critiques et chantiers en cours. Pendant plusieurs tours d’horloge, il a fait le point dans certains espaces vulnérables, des bassins de rétention ou des zones de la banlieue dakaroise. Il s’agit du bassin de la zone de captage, du canal de l’hôpital Thiaroye à Thiaroye Gare, de Diamaguene Sicap Mbao, de la RN1 KM14, du bassin de la sortie 10 de l’autoroute à péage au quartier Diorga Montagne, de la commune de Tivaouane Peulh Niaga, Keur massar (sud et nord) et de Guédiawaye Sam notaire et cité Diounkhomp.



En quelques mots, Le directeur général de l’ONAS, Cheikh Dieng s’est prononcé sur l’importance de la réhabilitation du bassin de rétention de la zone de captage dans le dispositif de l’inondation. C’est pourquoi, affirme-t-il, la mise en place d’un projet qui a permis d’augmenter la capacité 270.000 m3 mais aussi d’un mur de souterrainement permettant d’emmagasiner 70.000 m3. Des dispositifs de pompage sont également mis en place pour refouler les eaux contenues dans le bassin. Avant de terminer, le directeur général de l’Onas a ensuite conduit le ministre et sa délégation à une journée d’information et d’échanges avec les communautés représentatives de la banlieue organisée dans le but d’une opération « Wadial nawet 2024 ».



A chaque étape, le ministre a échangé avec les populations qui ont formulé leurs doléances relatives à la gestion de l’eau de pluie, de pompage ou de débardage afin d’anticiper l’hivernage qui va bientôt pointer dans les mois à venir. Avec l’ensemble des structures du département ministériel et directions nationales et structures opérationnelles, le ministre compte s’y prendre avec une approche holistique, large et transsectorielle. Ainsi, il a observé de visu les travaux en cours avant d’être rassuré de toutes les dispositions qui seront prises pour une bonne saison de pluie. Même s’il ne garantit pas 0 inondation, il a pris toutes les dispositions à hauteur d’hommes. D’ailleurs, le ministre a donné des délais de réalisations pour que le travail puisse se faire. Dans cette lancée, il s’est félicité de l’état d’avancement des travaux dont les entreprises en charge sont conscientes de l’enjeu et de l’urgence. A l’issue de cette visite, les structures techniques seront chargées d’analyser les solutions proposées par les populations en plus des prévisions de l’Etat du Sénégal pour faire des opérations ou des interventions pertinentes et adaptées à la situation. Cependant, pour la résolution définitive de l’inondation, le ministre a été très clair avec les populations en affirmant qu’il va travailler d’arrache-pied pour tout ce qui peut être fait avant l’hivernage. Sur ce plan, le ministre va revenir pour faire le tour de ses sites visités , afin de faire un autre état des lieux pour s’assurer du respect de ses instructions.



En termes de perspectives, des politiques seront établies pour trouver des solutions structurelles et durables dans le temps.



Le ministre a enfin lancé un appel à la population pour le changement de comportement afin d’atténuer les difficultés.