Visite de Sonko en Gambie : L’État du Sénégal veut régler les questions transfortalières...

En visite en Gambie, le Premier ministre Ousmane Sonko a remercié le vice-président pour son séjour de 2 jours ainsi que tout le peuple Gambien. Ainsi, lors de sa visite au palais de la République, il a transmis les salutations du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



Selon le chef du gouvernement, cette visite entre dans le cadre des relations que le Sénegal veut nouer avec la Gambie. Ce qui justifie ses nombreuses visites depuis leur accession à la tête du pays et les accords signés entre le Sénégal et la Gambie. D'après lui, cette réunion annuelle permet d'aborder les différentes problématiques que traversent les deux pays comme les questions transfrontalières, les questions liées à la sécurité, au transport, au commercre etc...