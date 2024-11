Violences électorales : Pastef dépose une plainte contre les membres de la coalition "Sam sa Kaddu" auprés du procureur de la République 

Le parti Pastef les patriotes vient de déposer, ce mardi 12 novembre, une plainte auprès du procureur de la République contre les membres de la coalition Sam Sa Kaddu. Cela, suite aux violences constatées durant le passage de la caravane de cette coalition à Saint-Louis, au marché SOR. Ce qui a fait sortir le leader de Pastef, Ousmane Sonko, de ses gonds, en annonçant une « vengeance ».



D'après le document rédigé par Me Abdy Nar Ndiaye, la plainte de Pastef concerne Barthélémy Dias, Bougane Guèye Dany, Pape Djibril Fall, Mansour Faye, Assane Diouf et X. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, de destruction de biens appartenant à autrui, de coups et blessures volontaires, de violences et de voies de fait, de tentative de meurtre, de vol, d'acte de torture, de menace de mort, et enfin de complicité de ces chefs. Au total, ce sont neuf (9) délits.