Le MEN va prendre des mesures fermes pour endiguer la violence en milieu scolaire. Ainsi, plusieurs stratégies seront mises sur pied pour régler ce problème qui existe depuis longtemps, mais juste vulgarisé par les médias, selon le Directeur de Ressources Humaines du Ministère de l’Éducation Nationale, Serigne Soyoubou Badiane.



« On s’est dit que l’école est un lieu de socialisation et d’éducation. Même si on peut tolérer la violence dans les stades, dans la rue ….La violence est présente partout mais à l’école, c’est dur de voir des scènes de violence entre élèves et enseignants, de voir même la violence entre élèves et autres… », a-t-il fait savoir.



Des rencontres vont être organisées, une occasion de convoquer la société civile qui s’active dans le secteur de l’éducation, les syndicats d'enseignants, les associations de parents d’élèves pour aborder le sujet, dira le DRH du MEN qui est venu prendre part à la journée de Don de Sang organisée par le comité d'organisation du JME 2021, ce 30 septembre en prélude de la journée Mondiale des enseignant(e)s. Il faut souligner que la violence va crescendo depuis un certain moment en milieu scolaire. On a constaté plusieurs actes de violence, lors de cette fin d’année. Des violences physiques, verbales que ce soit entre élèves ou sur des enseignants, des saccages de biens et de matériel. Une situation que compte bien endiguer le MEN durant cette année académique…