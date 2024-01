Vidéo réelle ou intelligence artificielle? : L’équation des internautes sur la sortie de Karim Wade

Candidat à la présidentielle, Karim Wade s’est adressé ce lundi aux sénégalais à l’occasion du nouvel. Dans une vidéo de plus de 13 minutes, Karim Wade fait l’exposé de son ambition pour le Sénégal, les priorités, une fois élu président et les raisons qui devraient pousser les sénégalais à porter leur choix sur sa personne. Bref, un discours aux allures de campagne électorale. En costume noir, à son côté droit les couleurs nationales et à sa gauche, les initiales de sa « coalition Karim 2024 », Wade-fils, devant son pupitre et sur ce fond bleu semble donner l’impression « d’un portrait robot » visant à donner l’impression que « c’est bien Karim qui nous parle ». La voix donne certes celle de l’ancien ministre d’Etat et de la coopération sous Wade. Mais l’image suscite l’interrogation chez un bon nombre d’internautes qui, jusqu’à présent, se demandent si le président de la coalition « Karim 2024 », n’a pas fait recours à cet ensemble de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Autrement dit, Cette vidéo ressemble, à bien des égards à « de l’intelligence artificielle ». Sur Facebook ou encore sur X « ex Twitter », la polémique est à son apogée.











Cheikh S. FALL