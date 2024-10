Président, directeur général du cabinet Performances Group, Victor Ndiaye, co-auteur de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, a présenté, ce lundi 14 octobre 2024 au CICAD, le visage de l'économie sénégalaise en 2050.



La Vision Sénégal 2050 entend libérer ce potentiel, en mobilisant les Sénégalais derrière une grande ambition : faire du Sénégal en 25 ans un pays souverain, juste et prospère. Un programme axé sur la transformation des industries extractives, les industries agroalimentaires, les services à valeur ajoutée et enfin l'industrie manufacturière. « Ces quatre moteurs et filières que nous venons de voir changeront le visage de l'économie sénégalaise et généreront une nouvelle carte économique avec plus d'une vingtaine de pôles économiques dynamiques, des plateformes industrielles et des zones touristiques, des carrefours logistiques répartis sur l'ensemble du territoire », a listé Victor Ndiaye. Ainsi, poursuit-il, « un État fort est un État qui planifie son développement… » Il faut « redresser, impulser et accélérer », a soutenu un des auteurs du nouveau Référentiel des politiques publiques, Vision Sénégal 2050.