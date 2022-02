Victoire des Lions : Wally Seck en concert sur les allées du centenaire à 19h ce mardi

Le « Faramarene » Waly Seck sera en concert cet après-midi sur les allées du centenaire cet après-midi. Un concert offert par la RTS et « SD Consulting » pour célébrer encore plus nos lions. Ce sera après la réception des lions au palais ce mardi 08 Février ou ils seront décorés et « récompensé à la hauteur de leur performance » avait promis hier le Président Macky Sall.