Vers la fin de l'hivernage : « des orages et des pluies sont attendus dans le centre du pays, y compris Dakar » (ANACIM)

Une pluie surprenante est tombée tôt ce vendredi 4 octobre dans la capitale sénégalaise. La « météo de Riad » annonce que « le temps revient progressivement au calme en cours de matinée sur Dakar, le littoral et le centre avec des averses fines se réduisant et un ciel nuageux. » Alors que la fin de l'hivernage est censée être en ce début du mois d'octobre, « des orages et des pluies sont attendus dans le centre du pays, y compris Dakar », informe l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).