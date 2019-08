Vainqueur du Liberia (3-0) : Les Lions Locaux qualifiés pour le dernier tour préliminaire des éliminatoires du CHAN 2020.

Il fallait s’imposer par au moins deux buts d’avance pour espérer se qualifier. Les Lions locaux l’ont fait. L’équipe nationale locale a battu le Liberia (3-0), samedi, en match retour du premier tour préliminaire des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN). Battus à Monrovia (1-0), il y a une semaine, les joueurs de Serigne Saliou Dia ont renversé la tendance à domicile.



Avec un handicap d’un but à remonter, ils en ont marqué trois : Jean Louis Diouf (49e), Ousseynou Niang (78e) et Abdoulaye Ba (81e). Malgré de nombreuses occasions manquées, les coéquipiers de Pape Seydou Ndiaye ont assuré l’essentiel.



L’équipe locale poursuit ainsi son chemin dans les éliminatoires du CHAN 2020. Elle rencontrera la Guinée Conakry en double confrontation au mois de septembre prochain. Absents lors des trois dernières éditions, ils seront de la partie pour l’année prochaine en Éthiopie.



Pour réussir à se qualifier, l’entraîneur Serigne Saliou Dia avait appelé Lamine Danfa et Youssouf Badji du Casa Sports, Ousseynou Niang de Diambars et Dion Lopy de Oslo Académie, en renfort. Ces internationaux U-20 avaient disputé la CAN et la Coupe du monde des juniors.