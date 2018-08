VISITE À TOUBA - La Cojer de Mbacké en colère contre le Président Sall et s'interroge sur son avenir au sein du parti

" C'est la énième fois que le Président Macky Sall nous montre qu'il ne nous accorde aucune forme de considération. Il ne nous rend pas le salut, ne nous reçoit pas quand il vient à Touba alors qu'il s'empresse toujours à faire la part belle aux transhumants. Il préfère bizarrement discuter avec ces transhumants et aider les responsables politiques de Touba. Lors de sa dernière visite, il n'a rien fait d'autre que de nous envoyer balader au moment où des camarades de l'autre sont à se partager un appui financier en perspective de la fête de la Tabaski. ''



La grogne émane de la Cojer de Mbacké dont la voix est portée par Abdourahmane Khadafi Dieng et Mamadou Thiathio Mbaye. S'adressant à nous, les jeunes Apéristes s'interrogent déjà sur leur avenir au sein du parti au vu de ''la mise à l'écart par le Président Macky Sall des responsables politiques de la commune de Mbacké au profit des transhumants et de leurs camarades de la cité religieuse.''

Une situation qui ne fait que détruire la cohésion de leur parti à quelques encablures de la prochaine Présidentielle.