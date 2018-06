(VIDÉO) PÉRIPLE CHEZ LES BAAY-FALL- Gallo Bâ huile l'axe Niary Baay-Fall / Palais de la République, jadis réputé morose.

Jadis réputé morose, l'axe Palais de la République / Niary Baay-Fall, du nom du quartier général des Baay-Fall, est en train de reprendre du poil de la bête avec l'intervention de personnalités politiques proches du Chef de l'État et de bonnes volontés religieuses agissant de part et d'autre des deux pôles.

Gallo Bâ, responsable politique de l'Apr à Mbacké, semble d'ailleurs inscrire son périple de ce jeudi dans cette volonté d'huiler davantage les relations entre Baay-Fall et son parti.



À la tête d'une forte délégation, le Directeur Général de la Sogip Sa s'est payé le luxe de rencontrer le Khalife Général des Baay-Fall. Serigne Cheikh Dieumb Fall, malgré un calendrier extrêmement chargé, a tenu à rencontrer son hôte avec les honneurs, avant de lui témoigner admiration et respect. Un moment mis à profit par le chef religieux pour promettre à Gallo Bâ un soutien inconditionnel dans toutes ses entreprises. Même son de cloche chez Serigne Fallou Fall Ibn Serigne Modou Aminata Fall.



Visiblement très heureux de recevoir le Directeur Général de la Sogip Sa, le fils du khalife a instruit ses disciples de voguer dans le même sens que Gallo Bâ, non sans exprimer toute sa fierté de le rencontrer (suivre la vidéo).



La délégation a été auparavant reçue par Serigne Moustapha Fall et saluée par l'ensemble des talibés Baay-Fall présents à Niary Baay-Fall pour les besoins de la préparation des ndogous.



Gallo Bâ confiera à Dakaractu sa ferme volonté de poursuivre ses visites de proximité avec comme seul objectif de faciliter la réélection du Président Macky Sall en 2019. Il aura offert à ses hôtes du riz, de la pomme de terre, de l'oignon et de l'eau en guise de participation. Les Baay-Fall préparent depuis le début du ramadan de copieux repas qu'ils mettent à la disposition du Khalife Général des Mourides.