(VIDÉO) PARRAINAGE DE MACKY À TOUBA- La mouvance présidentielle compte aller au-delà des 26.000 signatures exigées.

Les grands responsables, les Sentinelles, les Amazones, Jeunesse en marche, les.partis alliés, les mouvements de soutien... Nul n'a voulu rater le rendez-vous de ce week-end au niveau de la cité religieuse. L'enjeu était de taille : lancer officiellement la campagne de collecte de signatures pour le candidat Macky Sall. Sous la coordination de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé, une task-force a été établie pour aller à la conquête de 26.000 signatures souhaitées par la coalition dans le dispatching effectué au niveau national. Serigne Cheikh Abdou Bali, porte-parole du jour, d'estimer tout de même, que l'objectif devrait être revu à la hausse au vu des ambitions affichées par les membres de la coalition venus massivement prendre part à la rencontre.



''Malgré tout ce qu'on a entendu, il faut reconnaître qu'on a fait un grand bond lors des élections législatives et surtout malgré les sabotages... Maintenant nous comptons élaborer une stratégie qui va concerner tout le monde. Cela nous permettra d'éviter les frustrations et de faire travailler tout le monde '', dira Cheikh Abdou Bali qui rassure que les petites divisions ont été mises en veilleuse en attendant de collecter les signatures et d'aborder sereinement la Présidentielle et de réélire le candidat Sall.



La rencontre a enregistré la présence de l'essentiel des responsables que sont l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga qui est venu avec les documents d'enregistrement, Makhtar Diop du Hcct, Bassirou Diakhaté du Cese, Mor Seck, ancien Directeur de la maison de l'Outil, Sokhna Mame Khary Mbacké Mourtada, Sidy Seck, conseiller du Premier ministre, Isma Dioum, Serigne Bassirou Mbacké Typ, Alla Sylla, Mor Gaye, Mor Lô, Bassirou Diagne, Moustapha Seck, Fallou Diop de Madakaw, Sokhna Daba Macky, Khadim Sylla...



D'autres leaders comme Moustapha Cissé Lô, Abdou Lahad Kâ, Abdou Lahad Diakhaté, Sokhna Mame Say Mbacké, Serigne Sidi Mbacké se sont faits représenter. L'Afp, le PS, le Yessal de Fada, et Souleymane Ndéné Ndiaye ont aussi envoyé des délégations.