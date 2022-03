VÉLINGARA : Maître Oumar Youm, l’émissaire de Macky Sall appelle la famille BBY à l’unité après les soubresauts des locales.

Maître Oumar Youm, l’émissaire de Macky Sall, appelle la famille BBY de Vélingara (Kolda) à l’unité après les soubresauts notés pendant les locales. Il a fait cette déclaration ce mardi 15 mars à Vélingara en présence de tous les responsables de la mouvance présidentielle élargie. Ainsi, il invite aussi les militants et sympathisants à resserrer les liens pour une large victoire pour les prochaines législatives. Cependant, l’émissaire de Macky Sall n’a pas manqué de rappeler les difficultés vécues par BBY lors des locales passées. Et selon lui, il faut se tourner vers l’avenir avec sérénité pour remporter les législatives dans l’unité totale. Et cette mission des quatre émissaires de Macky Sall devrait apaiser le BBY et enterrer la hache de guerre entre frères dans ce département.

À en croire maître Oumar Youm, « nous sommes 4 émissaires envoyés par la majorité présidentielle élargie sur la base de la décision du président de BBY pour apporter un message de paix. À cet effet, nous avons été mandatés pour venir à Vélingara à l’image des autres qui sillonnent les 46 départements du pays pour délivrer un message du président de la République. Et ce message est porté par une lettre circulaire mise à la disposition des responsables et militants de la grande majorité présidentielle. »

Dans cette optique, il précise que cette lettre peut se résumer en deux parties, à savoir « le remerciement aux militants et responsables pour leur engagement et encourager les militants et les responsables à s’unir davantage pour relever le défi qui se manifeste à l’horizon. » C’est pourquoi avance-t-il sans détours, « et ce principal défi demeure les législatives de 2022 qui sont nationales. Et pour celles-ci, il faudrait que la base soit dictée par un processus de concertation et d’écoute inclusive des candidatures. Et ce processus va nous permettre d’avoir les meilleurs profils afin d’avoir des élections apaisées et victorieuses. »

Dans la foulée, il rappelle : « le président appelle tous les responsables et militants à l’unité avec un esprit de dépassement. Il faut savoir qu’il y’a eu beaucoup de listes parallèles pour les locales sans compter les moments difficiles. Et c’est l’occasion de rappeler ici que tout le monde a tourné la page en regardant l’avenir avec sérénité. »