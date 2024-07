Un média américain publie une vidéo de l'assaillant de Trump au moment de l'attaque

Une vidéo montrant l'assaillant présumé de Donald Trump positionné sur un toit fusil en main a été publiée samedi par le site américain TMZ.



L'ancien président, candidat à l'élection de novembre, a été touché à l'oreille par un tir samedi lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie (nord-est des Etats-Unis).



Le FBI a identifié le tireur présumé, qui a été abattu, comme Thomas Matthew Crooks, 20 ans, originaire de Bethel Park en Pennsylvanie, selon des médias américains.



Une vidéo, publiée par le site TMZ, spécialisé dans l'actualité des célébrités, montre le tireur présumé allongé sur le ventre, sur le toit d'un immeuble et tenant un fusil.



"L'homme a de longs cheveux bruns et il semble porter chemise grise, pantalon kaki. Comme vous pouvez le voir il essaye de viser soigneusement une cible au loin avant de tirer", commente TMZ.



La vidéo ne montre pas l'homme en train de tirer. Mais on entend une succession rapide de coups de feu, suivie de cris de personnes situées hors-champ.



"Il se tourne de ce côté, faites attention les gars", dit un homme.



"Quelqu'un a été touché", dit une autre voix. "Il est juste la-bas, allongé".



Une deuxième vidéo publiée sur TMZ montre des images tremblantes du même toit d'immeuble et un corps flou.



"Vous pouvez voir le type là-bas", dit une personne hors-champ. "Je pense qu'ils l'ont touché car il semble mort".



Une autre vidéo postée par un utilisateur de TikTok montre Donald Trump portant la main à son oreille droite, juste après que de multiples détonations sont entendues.



Dans cette même vidéo, un tireur d'élite des forces de sécurité, positionné sur un toit derrière le candidat républicain, vise avec un fusil monté sur un support.



L'AFP n'a pas pu identifier de manière indépendante ces images et il n'est pas clair si le tireur d'élite fait feu.



Dans la suite de la vidéo, Donald Trump s'accroupit derrière son pupitre alors que des agents des services secrets se précipitent autour de lui. Des cris fusent dans l'assistance. Il est ensuite escorté hors de scène par des agents.