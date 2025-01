« Un financement de 5,6 milliards FCFA dégagé, 8 667 projets financés dont 80% des jeunes », la DER/FJ publie les chiffres de l’autonomisation

La restitution des résultats de la campagne nationale de l’autonomisation des femmes et des jeunes s’est tenue ce matin avec le délégué général de la Der/FJ et ses partenaires. Le prétexte : « l’autonomisation des femmes et des jeunes en insistant sur le volet informel pour accompagner les porteurs de projets, avec notamment le renforcement de capacités ».En effet, le micro-crédit a pour objectif de financer les activités socioéconomiques des femmes et des jeunes en favorisant l’impact sur l’auto-emploi qui est une alternative à l’emploi salarié. La DER va porter cet élan à travers un soutien permanent des différentes cibles. La campagne d’autonomisation facilite ainsi l’accès aux financements à des secteurs porteurs de croissance avec une campagne qui vise la création d’emplois.Au terme de la campagne nationale, la demande a en effet, atteint 59 766 projets pour un montant de 60,9 milliards FCFA. Parmi ces projets, 8 667 ont été réalisés pour un montant de 5,6 milliards FCFA dépassant ainsi les 5 milliards FCFA prévus au départ. L’objectif pour cette campagne a été de démocratiser le financement à travers les projets et de traiter un grand nombre de demandes. Le délégué général avec ses équipes dont le chargé des opérations informatiques, a rappelé que c’est la territorialisation des demandes avec l’implication des autorités comme les préfets qui a été prônée.Selon le directeur des opérations informatiques, « les dossiers présélectionnés ont été envoyés baux préfets des départements pour vérification, contrôle et avis. L’objectif est de déceler d’éventuelles incompatibilités. Pour les porteurs de projets validés, il faut vérifier l’exactitude des informations, passer en revue le projet, expliquer en détails le dispositif de financement, ses modalités et ses caractéristiques. Mais, il faut préciser que durant l’entretien avec les antennes départementales, il peut arriver que des projets ne puissent être validés », a t-il indiqué.Dans cette phase de sélection de projets à financer, 57% des demandes sont déposées par les femmes… 8 personnes sur 10 sont des jeunes ( 80% ). Toutefois, les secteurs qui ont le plus attiré l’attention sont: l’Agriculture, l’élevage, l’artisanat et les services. À noter que 70% de la demande est inférieure à 1 million. Sur les 544 communes qui se sont inscrites sur la plateforme, 534 ont bénéficié de financement....