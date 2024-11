Un artiste danseur séquestré et torturé par un groupe de vengeurs

La Police des Parcelles assainies a déféré au parquet cinq individus, accusés de séquestration et de coups et blessures volontaires, sur un artiste danseur, F. Ndiaye, victime d’une agression brutale. Selon L’AS, cet incident tragique est survenu lorsqu’un groupe dirigé par B. Diop a accusé le danseur d’avoir volé leur moto.



F. Ndiaye, cherchant un peu de repos dans un appartement qu’il avait loué à la cité Mixta, a été surpris par la visite inattendue de ses agresseurs. Réveillé en plein sommeil, il a été confronté à des accusations sans fondement, le groupe l’accusant de vol. En dépit de ses dénégations, il a été contraint de les suivre vers un autre appartement où il a subi des traitements inhumains, brûlé avec du chicha, ce qui lui a causé de graves blessures aux épaules et à la cuisse droite.





Profitant d’une occasion pour échapper à ses bourreaux, F. Ndiaye s’est rendu à la Police des Parcelles assainies pour dénoncer les actes de violence dont il avait été victime. En réponse rapide, les hommes du Commissaire Kébé ont mené une opération à l’appartement indiqué et ont interpellé les suspects : B. Diop, B. Mbaye, M. Faye, Y. Cissé et O. Faye.



Lors de l’interrogatoire, B. Mbaye a avoué sa participation à l’enlèvement et à la séquestration, tout en niant avoir pris part à la torture. O. Faye, de son côté, a refusé toute implication, affirmant qu’il dormait dans une autre chambre, tandis que B. Diop a également contesté les faits. Tous les suspects ont été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet pour répondre de leurs actes, marquant ainsi un épisode choquant dans la lutte contre la violence et l’injustice, comme rapporté par L’AS.