UNIVERSITÉ DE BAMBEY - 137 étudiants en santé communautaire et en développement durable reçoivent leurs diplômes au cours d’une cérémonie de graduation présidée par le recteur

L’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) a célébré ce samedi la cérémonie de graduation des promotions 16 en Santé Communautaire et 06 en Développement Durable, marquant la fin de trois années d’études couronnées de succès. Placée sous le signe de l’employabilité et de l’innovation sociale, cette cérémonie a réuni étudiants, enseignants, partenaires institutionnels et représentants du secteur privé.

À la tête de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Santé et Développement Durable, le Pr Ndèye Fatou Ngom a orchestré cet événement avec une attention particulière portée aux défis socio-économiques du Sénégal. Dans son discours, elle a souligné l’importance d’« aligner les compétences académiques sur les besoins du marché », rappelant que les diplômés doivent incarner des « acteurs du changement durable » dans leurs communautés.



Interrogé par la presse, le Recteur de l’UADB, le Pr Ibrahima Faye, dont les propos résonnent avec les initiatives récentes du gouvernement, a insisté sur la problématique de l’employabilité, un enjeu majeur au Sénégal où 74 % des diplômés peinent à trouver un emploi durable. « L’État seul ne peut résoudre cette crise. Nous devons collaborer avec le secteur privé et les partenaires internationaux », a-t-il déclaré, citant des programmes comme Vitae (plateforme d’accompagnement carrière soutenue par la Banque mondiale) et « ESPOIR-JEUNES » .



Deux axes ont été mis en avant pour renforcer l’insertion professionnelle :

1- Les « services à la communauté » : Des stages obligatoires dans des projets locaux pour appliquer les connaissances en santé et développement. 2- La « cellule université-entreprises » : Un partenariat structuré avec des entreprises pour faciliter l’accès aux stages, emplois et mentorats. En marge de la cérémonie, des représentants d’entreprises ont exprimé leur engagement à recruter des profils formés par l’UADB, saluant leur « maîtrise des enjeux locaux » et leur « polyvalence ».