UFOA-A (U20) : Les Lionceaux surclassent la Guinée pour leur entrée en lice…

Après le succès de l’équipe locale sénégalaise sur la Guinée ce samedi (1-0) lors de la manche aller des qualificatifs au CHAN 2023, c’était au tour de leurs cadets de battre la Guinée (3-1) dans le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA ) de la zone A des moins de 20 ans (28 août au 11 septembre 2022, en Mauritanie.)



Sous les ordres de Malick Daf, Libasse Ngom, Malick Mbaye et Souleymane Basse ont inscrit les trois réalisations sénégalaises face au Syli. Le Sénégal occupe provisoirement la tête du groupe B devant le Cap-Vert et le Liberia.



Le vainqueur de ce mini tournoi prendrait une sérieuse option pour prendre part à la CAN U20 qui aura lieu en 2023, en Égypte.