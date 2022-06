« Trophy Tour » : Le trophée de la coupe d’Afrique à Kédougou, ce jeudi, après une pause de 24h.

« Le Comité d’organisation de la tournée nationale du trophée de la coupe d’Afrique des nations CAN Cameroun 2021 observe une pause ce mercredi et se déporte à Kédougou pour y entamer la 3e étape », renseigne le document.



Le trophée, remporté par les Lions au Cameroun en février, sillonnera les régions de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, selon la même source. Toutefois, lors de son déplacement de ce jour, la caravane du « Trophy Tour » observera des arrêts sur les communes qu’elle traverse.



Dans la région de Kédougou, les manifestations s’articulent autour de la cérémonie officielle de présentation du trophée aux autorités locales. S’en suivra une caravane à travers les grandes artères de la Ville.



Pour terminer en apothéose, un spectacle en son et lumières est prévu et Ibra Nadio animera le concert.