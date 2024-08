Travaux de voirie à Ouakam et Ngor : Barthélémy Dias en visite de terrain dans les deux communes

Le maire Barthélémy Dias poursuit ses visites de chantiers dans les quartiers de Dakar. Ce mardi 13 août, il a visité les chantiers de la commune de Ouakam et Ngor, afin de constater l'avancement des travaux de voirie et de pavage. Cette visite s’est déroulée en présence du deuxième adjoint au maire de la commune de Ouakam monsieur Chérif Aly Diatta, du maire de la commune de Ngor, monsieur Maguèye Ndiaye, des conseillers municipaux et des agents des deux municipalités, de la ville de Dakar et des habitants.







En effet, ce projet qui fait partie du plan global de rénovation, d'agrandissement et de rallongement de la voirie urbaine de Dakar, est financé entièrement par la ville de Dakar à hauteur de 15 milliards de francs. Les deux municipalités expriment ainsi leur satisfaction face à cette visite du maire de la ville et saluent l'initiative du maire Barthélemy Dias de rénover les routes des deux communes.







Lors de cette visite, le maire de Dakar a profité de l’occasion pour être en contact avec les riverains des quartiers (Ouakam et Ngor) ciblés par ces travaux pour recueillir leurs impressions sur l’impact des travaux. Ces derniers ont, dans la foulée, exposé leurs doléances mais aussi les difficultés qu’ils rencontrent avec les travaux...