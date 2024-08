Transport irrégulier : le mouvement « Dollel Transport » tire sur le ministre de tutelle...

Le collectif des transporteurs de Taxi ont fait face à la presse ce matin pour dénoncer le mutisme des autorités face à leurs revendications qui durent depuis plusieurs années. En effet, l’arrivée des nouveaux moyens de transport dits « irréguliers » constitue selon Modou Seck, président du collectif, « un désordre » et « les autorités ferment les yeux sur cette situation qui perdure ».







Dans leur déclaration préliminaire, le mouvement Dollel Transport tire à boulets rouges sur le ministre de tutelle qu’il invite à revoir sa copie : « nous n’allons pas reculer face à cette situation. Nous exigeons l’arrêt de ces applications. Nous n’allons pas nous limiter à cette activité avec la presse. Ce que nous envisageons, c’est de descendre de nouveau sur le terrain et de faire savoir au ministre qu’il ne peut pas laisser ce désordre freiner l’activité des transporteurs » scande le porte-parole du mouvement.







Dans le domaine du transport interurbain aussi, Dollel Transport regrette l’attitude passive du ministre de tutelle qui n’a pas encore mis l’accélérateur sur les urgences liées au transport en général. Selon Modou Seck et ses camarades, « il ne suffit pas seulement d’attendre que des accidents se produisent pour descendre sur le terrain, bomber le torse et faire des promesses à tout-va. Et ce, en ignorant catégoriquement les avis des acteurs ». Un plan d’actions sera annoncé dans les prochaines heures, informe le mouvement Dollel Transport.