Transfert d’argent: la gérante A. Bah perd 2 105 000 FCFA et évoque l’envoûtement à la barre

Âgée de 25 ans, A. Bah a été trainé en justice par son patron I. D. Diallo qui le poursuit pour abus de confiance. Celui-ci lui reproche un détournement de fonds de 2 105 000 Fcfa dans les services de transfert d’argent qu’il lui a confié. Jugée devant le tribunal correctionnel, la prévenue a écopé de 6 mois d’emprisonnement.







Domiciliée à Dieuppeul, la gérante du point de transfert d’argent, A. Bah a confié être victime d’une arnaque.



« On m’a arnaqué. Des gens m’ont fait un mauvais tour en me prenant cette forte somme d’argent par le biais de transfert wave via l’étranger. Je n’en est pas parlé à mon patron de peur qu’il me crée des problèmes », a soutenu A. Bah. D’après la mise en cause, elle a été victime d’envoûtement.



« Ils étaient 3 dont 2 garçons et 1 fille. Ils m’ont demandé de faire des transactions internationales sans me remettre l’argent et ils sont repartis. J’ai l’impression qu’ils m’ont marabouté. », a indiqué A. Bah qui a été interpellé sur le procédé utilisé pour effectuer le transfert.



« J’ai effectivement eu à envoyer l’argent à l’étranger. C’est par téléphone que je fais les transactions », a-t-elle soutenu.







D’après son patron, A. Bah a utilisé son compte personnel pour le transfert d’argent vers l’international. A la question de savoir où est l’argent, elle clame son innocence en versant des larmes devant la barre.



« Je n’ai pas détourné l’argent. Je suis victime d’arnaque », a-t-elle dit.







Son patron a demandé la restitution d’un montant de 1 105 000 FCFA après qu’il a décidé de lui offrir 300 000 FCFA des 2 105 000. La famille de la jeune fille a pu verser 700 000 FCFA et s’engage à payer par moratoire à raison de 100 000 FCFA par mois.







Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a reconnu A. Bah coupable d’abus de confiance. La juridiction l’a condamné à 6 mois assortis de sursis et au paiement de la somme de 1 105 000 FCFA.