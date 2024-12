Trafic de drogue à Kébémer : L’épouse d’un policier en tête d’un réseau de trafic de drogue condamnée à 2 ans ferme

À Kébémer, l’arrestation de Fama Mbaye, épouse d’un policier, a levé le voile sur un réseau de trafic de drogue bien structuré. Après une enquête minutieuse menée par les éléments du commissariat urbain, cette femme, accompagnée de deux complices présumés, a été appréhendée en possession de chanvre indien et de comprimés d’ecstasy.







Une arrestation spectaculaire







Selon les informations recueillies par L’Observateur, tout a commencé dans le quartier Mbabou, où un trafic de chanvre indien perturbait la quiétude des habitants. Les enquêteurs, après avoir infiltré ce milieu fermé, ont découvert que les dealers faisaient des navettes régulières entre Kaolack, Touba et Kébémer, ravitaillés par un fournisseur basé en Gambie.







Le 11 décembre, les policiers ont été informés que Fama Mbaye venait de débarquer d’un véhicule de transport, un sac de voyage en main. En la voyant, ils sont intervenus sans tarder. La jeune femme a tenté d’avaler un cornet de chanvre indien, mais a été rapidement interpellée. Lors de la fouille, les agents ont découvert sept cornets de chanvre sur elle.







Une perquisition révélatrice







La perquisition au domicile de Fama Mbaye a permis de mettre la main sur 38 cornets soigneusement dissimulés dans une armoire, deux comprimés d’ecstasy, une paire de ciseaux et une somme de 12 000 francs CFA. Sur place, Fallou Thiam, qui se trouvait dans la maison, a également été appréhendé avec deux cornets de chanvre. Peu après, Modou Mbaye, frère de Fama, a été arrêté à son arrivée sur les lieux.







Des versions contradictoires devant les enquêteurs







Lors des interrogatoires, Fama Mbaye et son frère ont nié toute implication dans le trafic. Mais Fallou Thiam, plus loquace, a affirmé que Fama Mbaye était la propriétaire de la drogue et qu’elle l’avait recruté comme vendeur. Cette version a été maintenue devant la barre, tandis que Fama et son frère continuaient de nier les faits.







Un verdict sans appel







Mercredi dernier, les trois accusés ont comparu devant le tribunal de grande instance de Louga. Le ministère public a requis deux ans ferme pour Fama Mbaye, six mois ferme pour Fallou Thiam et la relaxe pour Modou Mbaye.







La défense, assurée par Me Nfamara Mané, a plaidé la relaxe en soulignant l’absence de procès-verbal de perquisition ou de saisie dans le dossier. Selon lui, la chambre où le chanvre a été trouvé n’a pas été spécifiquement désignée.







Cependant, le tribunal a tranché en condamnant Fama Mbaye à deux ans de prison ferme et Fallou Thiam à six mois. Modou Mbaye a été relaxé au bénéfice du doute.







Une affaire qui soulève des questions







Cette affaire, rapportée en détail par L’Observateur, interpelle sur l’implication présumée de proches de forces de l’ordre dans des activités illégales. Elle met également en lumière les efforts des forces de sécurité pour démanteler les réseaux de trafic de drogue qui gangrènent les communautés locales.