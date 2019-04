Tournoi Dakar-CUP international U16 : L’élite du PSG à l’assaut des pépites du foot Sénégalais ce vendredi à LSS

À l’initiative de Abdoulaye Tall, ancien éducateur sportif au Paris Saint Germain (PSG) le tournoi Dakar-CUP international regroupera pas moins d’une douzaine d'équipes de football en catégorie des u16. Pour cette grande première au Sénégal, la compétition prévue du vendredi 26 au Samedi 27 Avril, verra la participation effective de deux équipes issues de l’élite des académies Françaises. « Le Dakar-CUP est un tournoi international qui regroupe douze équipes dont deux équipes Françaises, les u16 du Paris Saint Germain (PSG) et une académie partenaire de Caen, sise en région parisienne. » Par ailleurs, il faudra compter sur la présence de futures pépites du football sénégalais, avec la participation des jeunes pousses de l’académie Diambars, de Niary Tally… De quoi augurer un tournoi de haut niveau qui a démarré ce vendredi aprés-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Ce tournoi innovateur a pour objectif principal de participer au développement du football sénégalais, plus particulièrement les jeunes footballeurs, d’où le choix de la petite catégorie des u16 qui n’est pas fortuit. Une manière de répondre à la forte demande de formation et de promotion dans cette tranche d’âge, selon Abdoulaye Tall. La finale aura lieu ce samedi à 20h.