Tivaouane / Mbaye Dione au président BDF : "Il appartient au président de la République[...] de prendre toutes ses responsabilités pour démettre Cheikh Omar Diagne".

Le responsable politique de l'AFP, Mbaye Dione, émissaire du président Moustapha Niasse, qui a conduit ce samedi une forte délégation auprès des autorités religieuses de Tivaouane (en prélude au Gamou), a tenu à se prononcer sur le débat relatif à la sortie de Cheikh Omar Diagne sur les écrits des guides religieux, à savoir Mame El Hadj Malick Sy et Serigne Touba.

Et pour la réplique, Mbaye Dione n'y est pas allé par quatre chemins. "Nous lançons également un appel aux acteurs politiques pour que la paix continue à régner dans ce pays. Il y a un débat cynique qui est actuellement en train d'être entretenu dans ce pays suite à une sortie d'un collaborateur du président de la République, en l'occurrence le ministre Cheikh Omar Diagne. Je pense que ce monsieur ne pouvait pas nous intéresser en tant que citoyen tout court, mais dès l'instant qu'il est revêtu du manteau de ministre de la République, sa position nous intéresse et tout ce qu'il dit nous intéresse".

Avant d'enfoncer le clou. "Et les propos que ce monsieur a tenus à l'endroit de la communauté mouride, mais également à l'endroit de la communauté tidjane[...], ne sont pas acceptables et ne sont pas tolérables. Et nous n'accepterons pas que des gens quelle que soit leur position, puissent piétiner nos chefs religieux[...]", a-t-il martelé.