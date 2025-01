Tivaouane : Le ministre de la Justice inaugure le nouveau palais de Justice et annonce l'installation prochaine du tribunal de grande instance

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a procédé ce vendredi à l'inauguration du nouveau palais de justice de Tivaouane. Selon lui, il s'agit d'un "nouveau jalon posé dans le cadre du vaste programme de modernisation de la justice, que Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, président de la République du Sénégal, a inscrit dans l'agenda national de la modernisation de la justice et de la transformation sociale Sénégal 2050, conformément aux orientations de la lettre de politique sectorielle du ministère de la Justice[...]".



"Vous remarquerez que le déficit infrastructurel dont souffre notre système judiciaire est unanimement reconnu, et la nécessité d'inverser cette tendance est une préoccupation largement partagée[...]. Dans ce cadre, le programme de modernisation des infrastructures du ministère de la Justice devrait permettre à la justice de bénéficier d'une véritable cure de jouvence. Parmi les projets de ce programme figurent le siège de la direction générale de la protection judiciaire et sociale, le camp pénal de Diamniadio, la maison d'arrêt et de correction de Fatick, ainsi que les palais de justice de Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Diourbel, Fatick et celui de Tivaouane, qui fait l'objet de la cérémonie de ce matin", a-t-il ajouté.



Ce nouveau joyau permettra ainsi "au tribunal d'instance de la localité, longtemps confiné dans des locaux inadaptés aux exigences d'une justice moderne, de bénéficier désormais d'un cadre offrant plus de commodités pour les occupants et les usagers", a déclaré le ministre. L'édifice accueillera également le tribunal de grande instance de Tivaouane, dont l'installation est prévue très prochainement.