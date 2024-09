Tivaouane/ Le ministre de l'économie sociale et solidaire sur les Dahiras: " On peut s'appuyer sur les Dahiras pour mener des actions qui auront un impact dans le social...".

En prélude au Maouloud, le Dr Alioune B. Dione, Ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, s'est rendu ce lundi à Tivaouane pour faire son ziar auprès du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



À la tête d'une forte délégation, le ministre a été reçu par le guide religieux. Au sortir de cet entretien, le Dr Alioune Dione est revenu sur les temps forts de cette visite.

" La visite s'inscrit dans le cadre du Plan de communication que nous avons au niveau du ministère. L'économie sociale et solidaire a plusieurs dimensions dans lesquelles on peut trouver ce que font par exemple les Dahiras qui sont dans les activités qui ont un impact social et qui se font dans la solidarité. C'est une dimension de l'économie sociale et solidaire et la solidarité[...], qui nécessite une explication au niveau de toutes les forces vives de la nation. C'est à cet égard que nous pensons que l'organisation de ce Maouloud peut nous permettre de passer ce message sur ce secteur au niveau des autorités religieuses...", a-t-il indiqué.



À l'en croire, " les Dahiras sont des instances d'économie sociale et solidaire" qui le font à travers des actions qui leur permettent de pouvoir régler beaucoup de choses ayant un impact social et environnemental. " Donc, les Dahiras ne sont pas optimisés dans les politiques publiques[...]. On peut s'appuyer sur les Dahiras pour mener des actions qui auront un impact dans le social ou dans l'environnement. Autrement dit un impact pour le bien commun...", a-t-il indiqué.