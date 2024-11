Tivaouane-Darou Khoudoss / Rencontre inattendue sur la route de l’unité : les coalitions Jàmm Ak Njariñ et Samm Sa Kaddu appellent à la mobilisation”

Quand l’imprévu rapproche l’opposition pour la conquête de l’Assemblée nationale



Alors que la campagne électorale bat son plein, une rencontre fortuite entre les coalitions d’opposition Jàmm Ak Njariñ et Samm Sa Kaddu a eu lieu entre Tivaoune et Darou Khoudoss, dans un moment qui témoigne de l’unité grandissante parmi les forces politiques opposées au gouvernement. Dans un message empreint de détermination et d’espoir, Amadou Ba, président de la coalition Jàmm Ak Njariñ, a pris la parole pour saluer cet échange spontané.



Un rendez-vous impromptu, un message commun



Cette rencontre surprise a donné lieu à des échanges chaleureux, scellant la volonté d’une inter-coalition forte pour les prochaines élections législatives. “Il est essentiel que nous soyons forts et unis pour remporter les élections législatives”, a déclaré Amadou Ba, appelant ses compatriotes à se mobiliser massivement le 17 novembre pour garantir une majorité à l’Assemblée nationale. Ce discours reflète l’espoir d’un nouvel élan politique, nourri par la volonté commune de répondre aux aspirations du peuple sénégalais.



Un message de paix et de solidarité



Amadou Ba a tenu à rappeler l’importance de la paix dans le climat politique actuel. “Cette rencontre témoigne de notre engagement commun en faveur de la paix et de l’unité de l’opposition”, a-t-il affirmé. Au-delà des alliances, l’enjeu pour les deux coalitions semble être de bâtir une base solide pour le changement, prônant des valeurs de solidarité et de respect pour le processus démocratique.



Cap sur le 17 novembre , une opposition unie pour le renouveau



La date du 17 novembre s’annonce décisive. Amadou Ba a exprimé sa vision pour un “avenir meilleur” pour le Sénégal. À moins de dix jours du scrutin, l’optimisme et la détermination de l’opposition laissent entrevoir une élection où chaque voix pourrait faire basculer la balance.



vers un Sénégal en transformation ?



L’inter-coalition Jàmm Ak Njariñ et Samm Sa Kaddu continue de marquer les esprits. Leur message retentit déjà au-delà de cette rencontre imprévue, transformant ce qui aurait pu être un simple hasard en un symbole d’unité face aux défis à venir. La question qui demeure est de savoir si cette cohésion inattendue portera ses fruits le 17 novembre et dessinera un nouvel horizon pour le Sénégal.