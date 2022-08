Tirage au sort ligue des Champions : Le Bayern Munich de Sadio Mané tombe dans un groupe C de feu avec le Barça et l'Inter Milan...

Le tirage au sort de la phase de poules de la ligue des champions s'est déroulé ce jeudi à Istanbul, avec comme on pouvait s'y attendre des affiches de feu en perspective. C'est le cas des affiches qui mettront aux prises le Bayern Munich de Sadio Mané au désormais FC Barcelone de Robert Lewandowski en plus de l'Inter Milan de Romelu Lukaku et le petit Poucet, Viktoria Plzen pour compléter le groupe C de la mort.





Avec un démarrage prévu à partir du 6 septembre, le Real Madrid a bénéficié d'un tirage heureux en présence de l'ancien Barcelonais et Citizen, Yaya Touré, qui a tiré les boules. Les merengues tombent dans le groupe F avec Leipzig, le Celtic et le Shaktar. Le choc entre l'AC Milan et le Chelsea de Thomas Tuchel sera également à suivre de même que l'affiche PSG/Juventus Turin.



Le tirage au sort complet de la phase de poules

Groupe A



Ajax Amsterdam (HOL)



Liverpool (ANG)



Naples (ITA)



Rangers (ECO)



Groupe B



Porto (POR)



Atlético de Madrid (ESP)



Bayer Leverkusen (ALL)



Club Bruges (BEL)



Groupe C



Bayern Munich (ALL)



FC Barcelone (ESP)



Inter Milan (ITA)



Viktoria Plzen (RTC)



Groupe D



Eintracht Francfort (ALL)



Tottenham (ANG)



Sporting Portugal (POR)



Olympique de Marseille (FRA)



Groupe E



AC Milan (ITA)



Chelsea (ANG)



Salzbourg (AUT)



Dinamo Zagreb (CRO)



Groupe F



Real Madrid (ESP)



RB Leipzig (ALL)



Shakhtar Donetsk (UKR)



Celtic Glasgow (ECO)



Groupe G



Manchester City (ANG)



Séville FC (ESP)



Borussia Dortmund (ALL)



Copenhague (DAN)



Groupe H



PSG (FRA)



Juventus (ITA)



Benfica (POR)



Maccabi Haïfa (ISR)