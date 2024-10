Thiès / lancement du mouvement "Thiès d'Abord" : Habib Vitin déplore la précarité des jeunes et appelle à un changement de paradigme

Le mouvement "Thiès d'Abord" a été officiellement lancé cet après-midi dans la cité du rail. Le président Habib Vitin et Cie ont réussi une véritable démonstration de force à travers la forte mobilisation des adhérents et sympathisants au niveau du stadium (Lat Dior). Les gens étaient venus des différents quartiers de Thiès et des communes dans le département, pour prendre part à cette cérémonie.

Dans son discours, M. Vitin est revenu sur les défis à relever en insistant sur la mobilisation des filles et fils de Thiès. Parmi les maux qui gangrènent cette belle localité, "le chômage, l'absence de politique de financement des projets, la non implication des acteurs territoriaux, la non implication des chefs religieux et coutumiers dans les politiques de développement local et la précarité des jeunes". Non sans oublier la mauvaise gestion du patrimoine foncier et l'absence de solutions structurelles face aux inondations.

Le mouvement "Thiès d'Abord" entend aller vers toutes les couches de la société afin de peaufiner de nouvelles idées visant à construire le chemin de l'avenir. Plusieurs personalités religieuses, coutumières et politiques étaient présentes à cette cérémonie dont l'évêque du diocèse de Thiès, Monseigneur André Guèye, M. Bruno D'Erneville, Mme Hélène Tine, etc...