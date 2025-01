Thiès: interdiction de la marche pacifique des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, prévue ce mercredi 15 janvier 2025.

Par un arrêté rendu public, le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Sud a décidé d'interdire la marche pacifique des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, prévue ce mercredi 15 janvier 2025 à Thiès. Les motifs avancés sont les suivants: " risque d'entrave à la libre circulation des personnes et de leurs biens et menace de troubles à l'ordre public.



En effet, les étudiants de l'UIDT de Thiès voulaient initier une marche pacifique pour dénoncer la lenteur dans la finalisation et la livraison du nouveau pavillon de 1000 lits, du nouveau restaurant universitaire, ainsi que du service médical…