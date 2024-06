Thiès / Vers l'accompagnement des organisations d'économie sociale et solidaire : Le ministre Alioune B. Dione annonce 4 types d'intervention appelés "boutiques"

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire effectue ce vendredi à Thiès une visite de travail au Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal (RESOPP) et à sa mutuelle située à Pambal.

Après avoir recueilli les préoccupations des acteurs de cette organisation paysanne coopérative, le Dr. Alioune Badara Dione, a annoncé des mesures phares visant à accompagner les organisations d'économie sociale et solidaire. "Nous avons fait le diagnostic de votre chaîne de production mais également le diagnostic institutionnel à travers votre organisation... Au niveau du ministère, nous avons appréhendé une approche d'interventions qui a comme focus la finalité. Et nous avons décidé, au delà de l'articulation de la microfinance à l'économie sociale et solidaire, de systématiser l'approche chaîne de valeur et c'est cette approche chaîne de valeur qui nous permet d'identifier toute la chaîne de production, aussi bien en amont qu'en aval, à travers les besoins en terme de moyens de production (intrants, semences, etc), de production avec la dimension agrégation qui est un aspect extrêmement important pour les coopératives, mais également les aspects liés au transport et au stockage, et ceux qui concernent la transformation pour aboutir vers la distribution".

Ainsi, "4 types d'intervention ont été identifiés au sein du ministère", a-t-il informé. Avant de préciser "ce sont les différents types de boutique qui sont les boutiques sources dans la phase de production et d'agrégation, les boutiques "uni-production", les boutiques "technologiques" et les boutiques "témoins". L'objectif étant de répondre aux préoccupations des organisations paysannes coopératives dans le domaine de la microfinance.