Thiès- Signature de convention/ Santé maternelle néonatale infantile et des adolescents: " Parvenir à résorber certains gaps identifiés dans le plan stratégique 2024-2028"( Moundiaye Cissé)

Dans le cadre de ses activités, le Cadre de Concertation, de Coordination et d’Actions de Plaidoyer pour la santé au Sénégal 3CAP-Santé, et l’Union des Associations d’Elus Locaux –UAEL- ont procédé aujourd'hui à Thiès à la signature d'une convention dans le cadre du financement de la planification familiale et la santé maternelle néonatale enfantille et des adolescents.



" Ce qui est constaté, c'est que malgré la pluralité des actions, la pluralité des initiatives et celle des acteurs, il y avait un manque de coordination, d'articulation entre les initiatives et entre les acteurs. C'est ce qui a motivé la mise en place de de 3CAP-santé pour que les organisations de la société civile qui travaillent sur la santé parlent d'une seule voix et agissent d'une seule voix", a déclaré le président de 3CAP-Santé, Moundiaye Cissé.



" 3CAP-santé a tendu la main à l'union des associations d'élus locaux qui a accepté cette main tendue pour une seule et unique cause, le financement de la planification familiale et la santé maternelle néonatale enfantille et des adolescents. Nous avons estimé qu'en nous donnant la main, nous parviendrons à résorber certains gaps identifiés dans le plan stratégique santé maternelle néonatale infantile et des adolescents 2024-2028", a-t-il poursuivi.



Selon lui, il s'agit d'un premier pas "qui va être matérialisé sur le terrain par un suivi régulier et permanent nous permettant d'avoir des maires champions et des présidents de conseil départemental champions dans le financement de la planification familiale et la santé maternelle néonatale infantile et des adolescents", a-t-il conclu.



Pour rappel, le cadre de concertation, de coordination et d’actions de plaidoyer de la société civile pour la santé au Sénégal (3CAP-Santé), est un réseau créé en 2021 dans le cadre de la mise en œuvre du projet NPI EXPAND financé par l’USAID dont l’objectif est de renforcer la participation des organisations de la société civile à augmenter la demande et l’offre de services de santé de haute qualité et à fort impact à grande échelle...