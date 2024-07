Thiès / Sénégal, l'autre tourisme : "L'industrie du tourisme peut devenir au 21e siècle le moteur économique le plus important des pays de l'Afrique..." (Doudou Gnagna Diop).

La cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé "Sénégal, l'autre tourisme", a été paraphée ce week-end à Thiès.

L'auteur Monsieur Doudou Gnagna Diop s'est penché sur les différents aspects de ce secteur à travers 6 chapitres consacrés à la politique touristique au Sénégal, l'impact social, l'impact économique, l'industrie du tourisme, la place de la femme etc...

"Le tourisme est un développement socio-économique qui, indiscutablement réduit la pauvreté quand il est en croissance et la favorise lorsqu'il est en décroissance. Il est centré sur l'homme au milieu de son patrimoine. Sa durabilité et son développement reposent sur 3 dimensions : l'accessibilité, l'accommodation et l'attraction qui nécessitent des actions innovantes majeures à tout moment", a-t-il indiqué.