Thiès/ Remise des épaulettes des aspirants de la 9ème Promotion du DAGO: " Face aux défis sécuritaires, notre pays doit constamment s'adapter..."( CEMAT)

La cérémonie de remise des épaulettes des aspirants de la 9ème promotion du DAGO a été paraphée ce mardi 9 juillet 2024 à l'École nationale des officiers d'active( ENOA).



Présidée par le général Magatte Ndiaye, Chef d’Etat-major de l’armée de terre (CEMAT), la cérémonie a permis aux 21 élèves aspirants dont 4 personnels féminins de recevoir leurs épaulettes. La liste est ainsi répartie: gendarmerie nationale 2; armée de terre 6; armée de l'air 6, Direction du service de l'intendance des Armées 4, Direction du service de santé des Armées 2 et la Direction du service du matériel des Armées 1.



Dans son allocation, le CEMAT a rappelé " les évolutions dans le processus de formation des officiers issus du DAGO s'inscrivent dans le cadre d'une montée en puissance inédite dictée par les impératifs du contexte international et sous-régional marqué par des défis sécuritaires croissants et de plus en plus complexes....Notre pays doit constamment s'adapter pour préserver sa stabilité et son intégrité territoriale. Face aux défis sécuritaires et afin d'être dans les dispositions de répondre efficacement aux menaces potentielles, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité sénégalaise sont engagées dans un processus de renforcement de leurs capacités opérationnelles et de modernisation de leurs équipements", a-t-il réagi.



Poursuivant, le général Magatte Ndiaye de s'adresser aux élèves aspirants. " En tant qu'anciens sous-officiers, vous détenez un capital de savoir-faire précieux qui vous servira de tremplin dans la nouvelle phase de votre parcours professionnel. Fort de ce constat, le commandement a de grandes attentes à votre égard en tant que futurs leaders de nos forces armées incarnant les valeurs d'excellence, d'intégrité et de dévouement à la nation..."